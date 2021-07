జగన్ ఆదేశం, మోదీ శాసనం -బెయిల్ రద్దు తథ్యం -లక్ష్మీపార్వతి జూదం -కేసీఆర్‌ జగడం: రఘురామ సంచలనం

Andhra Pradesh

పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం మేరకు అనర్హత వేటు ఫిర్యాదుపై లోక్ సభ సచివాలయం షోకాజ్ నోటీసులు పంపిన తర్వాత కూడా సొంత పార్టీపై, అధినేత వైఎస్ జగన్‌పై నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు విమర్శల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. దేశద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, ప్రస్తుతం బెయిల్ పై ఉన్న ఎంపీ రఘురామ మళ్లీ వరుసగా ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నారు. ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో శనివారం శనివారం మరోసారి మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, ఏపీ, కేంద్రం, తెలంగాణకు సంబంధించి పలు అంశాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీకి లేఖ కూడా రాశారు.

narasapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju on saturday once again made satirical comments on andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy. amid modi govt gazette on andhra-telangana water dispute, the rebel mp said bifurcation issues are still pending. raghu rama condemns cpi narayana comments and said cm jagan bail will cancelled. rebel mp also slams laxmi parvathi over telugu academy issue.