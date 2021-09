భారత్ లో కాస్త తగ్గిన కరోనా కొత్త కేసులు; కానీ పెరుగుతున్న యాక్టివ్ కేసులు.. తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి కొనసాగుతోంది. గత 24 గంటల్లో కేసులు కాస్త తగ్గి 29,616 తాజా కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్న 31,382 కేసుల గణాంకాల కంటే 5.6 శాతం తక్కువగా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 290 మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఇక రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 100 కి గుర్తించబడిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1.86% గా ఉంది.

కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 50 వేల పరిహారం, చెల్లించే బాధ్యత రాష్ట్రాలదే : సుప్రీంకు కేంద్రం, గైడ్ లైన్స్ ఇవే !

English summary

Corona continues to spread in India. In the last 24 hours, the number of cases dropped slightly to 29,616. This is 5.6 per cent less cases than yesterday's figures (31,382). There have been 290 deaths in India in the last 24 hours.