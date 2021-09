India

oi-Kannaiah

నరేంద్ర మోదీ.. ఈ పేరులోనే ఏదో పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే అఖండ భారత దేశానికి రెండో సారి ప్రధాని అయ్యారు. ప్రధాని మోదీ ఒక కార్యం తలపెట్టారంటే దానికోసం ఎంతో గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడపడంలో ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనుకడగు వేయలేదు. అంతేకాదు దేశ భద్రత విషయానికొస్తే ఎక్కడా రాజీపడలేదు. శతృవులు మనదేశంపై దాడి చేస్తే సమయం చూసి మరీ పంజా విసిరారు తప్పితే ఎక్కడా వెనకడుగువేయలేదు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.. తీసుకున్నారు కూడా. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే అందుకు కారణం మోదీ నిరంతరం దేశం గురించి ఆలోచిస్తూ కష్టపడుతున్నారనేది చాలామంది చెబుతుంటారు. తాజాగా అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ తన ట్విటర్‌లో ఓ ఫోటోను పోస్టు చేశారు. ఈ ఫోటో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కనిపించడంతో పాటు మంచి ఆరోగ్యవంతమైన చర్చ కూడా జరుగుతోంది. ఇంతకీ ఆ ఫోటో ఏమిటి..?

English summary

PM Modi tweets a photo while he was reviewing some files as he travels to US in AirIndia one VVIP flight.