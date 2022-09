ఈటలపై చర్యలు తప్పవా - నేడు అసెంబ్లీ వేదికగా..!!

Telangana

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు తిరిగి ఈ రోజు ప్రారంభం కానున్నాయి. రెండు రోజుల పాటు సభ నిర్వహించాలని బీఏసీలో నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగా.. ఈ రోజు సభలో కీలక అంశాల పైన నిర్ణయాలు.. బిల్లులతో పాటు ఈటల అంశంలో స్పీకర్ నిర్ణయం పైన ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభ రోజున బీఏసీ సమావేశానికి బీజేపీని ఆహ్వానించకపోవటం పైన పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఈటల స్పందించారు. స్పీకర్ పైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. వీటిని ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంది.

Govt planned to move key bills in the Assembly on Monday, it seems TRS may demand for Action against Etala Rajender on his comments on Speaker.