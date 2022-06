గ్యాంగ్ రేప్ కేసు - ఆ నేత ఫాం హౌస్ లో ఆశ్రయం : నివేదిక కోరిన గవర్నర్..!!

Telangana

జాతీయ స్థాయిలో సంచలనంగా మారిన జూబ్లీహిల్స్ బాలిక అత్యాచార ఘటన పైన గవర్నర్ స్పందించారు. ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఈ ఘటన పైన రెండు రోజుల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని ..సీఎస్ - డీజీపీని గవర్నర్ తమిళ సై ఆదేశించారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు. సున్నితమైన అంశం..మైనర్లు ఉన్న కేసు కావటంతో పాటుగా.. రాజకీయ నేతల పిల్లలు ఉన్నారనే ఆరోపణల నడుమ అత్యంత జాగ్రత్తగా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా..ఈ కేసుకు సంబంధించి మరో ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

More details and information traced by police in minor girl rape case in Jublihills, two more accused arrest. Governor order for total report in this case.