MAA Elections 2021:విష్ణు చేతిలో అస్త్రం - అసలు టార్గెట్ వారిద్దరే : సంధా- సమరమా : "మా" లో వాట్ నెక్స్ట్..!!

oi-Sai Chaitanya

"మా" లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. హోరా హోరీ పోరులో విష్ణు "మా" పగ్గాలు దక్కించుకున్నారు. అయితే, ఆ వెంటనే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు..తరువాత రోజు అధ్యక్ష బరిలో పోటీ ఇచ్చిన ప్రకాశ్ రాజ్ "మా" సభ్యత్వానికే రాజీనామా చేసారు. కానీ, వారిద్దరి రాజీనామాలు తాను ఆమోదించనని విష్ణు స్పష్టం చేసారు. ఇక, తాజాగా ప్రకాశ్ రాజ్ ప్యానల్ నుంచి గెలిచిన "మా" కార్యవర్గ సభ్యులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసారు. దీని ద్వారా విష్ణు "మా" అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైతే చేస్తానని చెప్పిన పనులు పూర్తి చేయాలని..తాము అడ్డుపడబోమని రాజీనామా చేసిన సభ్యులు స్పష్టం చేసారు.

English summary

With Prakash Raj team resignations for the MAA membership, President Vishnu has got the boon to select his own persons for the vacated posts.