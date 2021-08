రేవంత్ రెడ్డిని రాళ్ళతో కొడతారు, రేపో మాపో జైలుకు ; కేసీఆర్ ను అనే స్థాయా: టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోరా పేరుతో నిర్వహిస్తున్న సభలలో సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. నిన్న రావిర్యాలలో నిర్వహించిన సభలో తెలంగాణ ప్రజలు స్వేచ్ఛ, స్వయం పాలన, సామాజిక న్యాయం మూడు మాత్రమే అడుగుతున్నారు అని పేర్కొన్న రేవంత్ రెడ్డి కెసిఆర్ ఎంగిలి మెతుకులకు అమ్ముడుపోయిన ఎమ్మెల్యేలు కెసిఆర్ ఇస్తామనే వాటికి ఆశ పడతారేమో కానీ, దళిత గిరిజనులు కాదంటూ ద్వజమెత్తారు. సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబంపై నిప్పులు చెరిగారు .సీఎం కేసీఆర్ ను దళిత గిరిజనుల సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే వరకు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామన్నారు. ఇంద్రవెల్లి లో తొలి అడుగు వేశామని మలి అడుగు మహేశ్వరంలో పెట్టామని ఇక ఇంకో అడుగు కెసిఆర్ నెత్తిమీద పెడతామంటూ రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

TRS party leaders have launched a counter-attack on Revanth Reddy's remarks targeting CM KCR. MLA Beti Subhash Reddy, Ala Venkat Reddy said that Revanth has no right to talk about KCR. Guwwala Balaraju said that Rewanth will go to jail. Manchireddy Kishan Reddy was angry that Congress seniors would pelt stones on revanth for sure. Jeevan Reddy flagged that Revanth is working under the direction of Chandrababu.