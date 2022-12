నమ్ముకుంటే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కొంప ముంచిన వైసీపీ ఎంపీ.. ఈడీ విచారణతో చిక్కులేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో ఈడీ విచారణ ఎదుర్కొంటున్న పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఈడీ విచారణను అడ్డుకోవడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేశారు. తన తరపున వాదించడానికి వైసీపీ ఎంపీ, జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో వాదించే లాయర్ అయిన నిరంజన్ రెడ్డిని పెట్టుకున్నారు. ఆయనను ఎంతో నమ్మి, బలంగా వాదించి తనను ఈడీ విచారణ నుంచి బయట పడేస్తాడు అని కేసును అప్పగించారు. అయితే కోర్టులో నిరంజన్ రెడ్డి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తరఫున బలంగా వాదించడంలో విఫలం కాగా పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి పరిస్థితి ఈడీ విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే అన్నట్లు తయారైంది.

English summary

YSRCP MP, Advocate Niranjan Reddy, who fought in the court for pilot Rohit Reddy, could not save him from the ED investigation. Due to this, the pilot Rohit Reddy to face dificulties with the ED.