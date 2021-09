Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా రాష్ట్రాల మధ్య సరిహద్దు భూభాగ వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోందా ? ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దులోని కొఠియా గ్రామాలపై వివాదం కొనసాగుతుండగానే, మాణిక్య పట్నం గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సీజ్ చేసి ఒరిస్సా మరో పంచాయతీకి తెరలేపిందా ? అంగన్వాడి కేంద్రాన్ని సీజ్ చేయడంపై విచారణ జరిపిన ఏపీ సర్కార్ ఒడిశా ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరుగుతోందా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది.

English summary

AP government is serious about seizure Anganwadi Centers in border villages, has decided to take strict action in this regard. Minister Sidiri Appalaraju visited Manikyapatnam village. He was angry with the AP police and revenue officials for remaining silent on the anarchy of Odisha. He directed the police to register a case against Odisha MRO, who had come to Andhra Pradesh and seized the Anganwadi Center.