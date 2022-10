ఏపీలో కేసీఆర్ నయా స్ట్రాటజీ - ఆ ముగ్గురికి బాధ్యతలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో పార్టీ విస్తరణకు కేసీఆర్ కొత్త వ్యూహాలు సిద్దం చేస్తున్నారు. ఇందు కోసం నేతలను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఏరి కోరి ఎంపిక చేస్తున్న ఆ నేతలకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నారు. జాతీయ పార్టీ ప్రకటించిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొత్త వ్యూహాలు సిద్దం చేస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్త పర్యటనలకు కేసీఆర్ ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నారు. కర్ణాటకలో ఆయనకు జేడీఎస్ నుంచి మద్దతుపై హామీ లభించింది. అక్కడ జేడీఎస్ - బీఆర్ఎస్ పొత్తు ఖాయమైంది. మహారాష్ట్రలో రైతు సంఘాల మద్దతుతో కావాల్సిన ఓట్లు సాధిస్తామనే అంచనాలు గులాబీ నేతలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ తొలి సమావేశం కూడా మహారాష్ట్రలోనే జరగనుంది. ఇక..ఏపీలో కేసీఆర్ ఆచూతూచి అడుగులు వేస్తున్నారు.

English summary

Telangana CM KCR preparting with his own stratagies to expand BRS in Southern states. KCR likely to hand over AP Responsibilities for Three senior leaders.