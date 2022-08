అమానవీయం.. వృద్ధురాలి దహనసంస్కారాలపై రెండు గ్రామాల మధ్య ఘర్షణ; అసలేం జరిగిందంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో అమానవీయం ఘటన చోటు చేసుకుంది. మరణించిన ఒక వృద్ధురాలి దహన సంస్కారాలు నిర్వహించటానికి స్మశానానికి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులను గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు. దహన సంస్కారాలు నిర్వహించటానికి వీల్లేదంటూ వారిని అడ్డుకోవడంతో ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..

English summary

in Parvathipuram Manyam district kotta Kallikota cemetery was inundated due to floods, a clash took place between the people of the two villages as the villagers stopped those who went to cremate the old woman in the patha Kallikota.