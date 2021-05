కరోనా వైద్యసేవల కోసం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కీలక నిర్ణయం.!రాష్ట్రంలో నాలుగు ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : కరోనా బాధితుల సేవా కార్యక్రమాల్లో తమవంతు పాత్ర పోషిస్తున్న ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మరో కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని 4 ప్రధాన పట్టణాల్లో ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటుచేయాలని నిర్ణయించింది. ఆక్సిజన్ కోసం కరోనా బాధితులు పడుతున్న ఇబ్బందులను గమనించిన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి రాష్ట్రంలోని రేపల్లె, పాలకొల్లు, కుప్పం, టెక్కలి పట్టణాల్లో ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్లను నెలకొల్పడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. హెరిటేజ్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ సహకారంతో ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను ప్రారంభిస్తారు.

English summary

The NTR Trust, which plays its part in Carona victims service programs, has made another crucial decision. It has decided to set up oxygen generation plants in 4 major towns in the state.