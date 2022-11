health tips: లోబీపీ ని లైట్ తీసుకుంటున్నారా? ప్రాణాంతకం; ఈ లక్షణాలు ఉంటే జాగ్రత్త!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన సమాజంలో ప్రస్తుత జీవన విధానం వల్ల చాలా మంది బీపీ బారిన పడుతున్నారు. అత్యధికంగా హైబీపీ బారిన పడుతున్నారు. అయితే లోబీపీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు. లోబీపీని పట్టించుకోకుంటే ఒక్కోసారి అది ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. అసలు లోబీపీని ఎలా గుర్తించాలి? లో బీపీ లక్షణాలు ఏంటి? లోబీపీ నుండి బయటపడాలంటే ఏమి చెయ్యాలి వంటి అనేక అంశాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

English summary

Are you taking Low BP very easily? Doctors say it is deadly. If these Low BP symptoms occur, it is suggested to consult a doctor immediately.