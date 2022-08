health tips: నోటి దుర్వాసనతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? చింతించకండి.. ఈ చిట్కాలు మీకోసమే!!

Feature

నోటి దుర్వాసనతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? నోటి దుర్వాసన కారణంగా పదిమందిలో మాట్లాడలేకపోతున్నారా? నోటి దుర్వాసనను తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదా? అయితే మీలాంటి వారికోసమే నోటి దుర్వాసన తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని అద్భుతమైన చిట్కాలను ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

Troubled by bad breath? But doctors say that if you follow tips like drinking more water, gargling with salt in hot water, gargling with tea tree oil and apple cider vinegar, bad breath will be reduced