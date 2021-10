Samantha-Preetham Jukalker:మా బంధం ఏంటో చైతుకు కూడా తెలుసు, ప్రీతమ్

Hyderabad

oi-Shashidhar S

నాగ చైతన్య - సమంతల విడాకుల వ్యవహారానికి సంబంధించిన వార్తలే గుప్పుమంటున్నాయి. భార్యభర్తలుగా విడిపోయినా కానీ తమ మధ్య స్నేహ బంధం కొనసాగుతుందని చై-సామ్ చెప్పినా కానీ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మాత్రం ఆగట్లేదు. వాళ్లిద్దరూ విడిపోవడానికి సమంత పర్సనల్ స్టైలిష్ ప్రీతమ్ జుకల్కర్ కారణం అంటూ విపరీతంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. పచ్చని కాపురంలో చిచ్చు పెట్టావ్ అంటూ ప్రీతమ్, సమంతతో కలిసి ఉన్న పాత ఫొటోలను షేర్ చేస్తున్నారు. సమంత పర్సనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సాధనా సింగ్ కూడా వివరణ ఇచ్చింది.

English summary

naga chaitanya also known by our relationship Preetham Jukalker comments on trolls. sam-pretham are very close to each other