Hyderabad

oi-Srinivas Mittapalli

మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఘటనపై సీనియర్ నటుడు నరేష్ స్పందించారు. సాయి తన బిడ్డ లాంటి వాడని... త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. ప్రమాదానికి ముందు సాయి తమ ఇంటి నుంచే బయలుదేరాడని చెప్పారు. తన కొడుకు నవీన్,సాయి ధరమ్ తేజ్‌లు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని... బైక్ రైడింగ్ విషయంలో ఈ ఇద్దరికీ తాను కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నానని పేర్కొన్నారు. కానీ ఇంతలోనే సాయి ధరమ్ తేజ్ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Senior actor Naresh reacted on the incident where mega hero Sai Dharam Tej was injured in a road accident. Sai is just like my child ... am praying to God to his quick recovery. Before accident he started from my house only,Naresh added.