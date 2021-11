విదేశాల నుండి పార్సిల్స్ లో డ్రగ్స్: చెన్నై అంతర్జాతీయ పోస్టాఫీసుకు మూడు డ్రగ్స్ పార్సిల్స్ కలకలం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశం మాదకద్రవ్యాలకు అడ్డాగా మారుతోందన్న కొత్త భయం ఇప్పుడు దేశాన్ని వేధిస్తుంది. నిత్యం అనేకచోట్ల పట్టుబడుతున్న డ్రగ్స్ దేశ ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట డ్రగ్స్ పట్టుబడుతూనే ఉన్నాయి. చాప క్రింద నీరులా డ్రగ్స్ మాఫియా విస్తరించి కార్యాకలాపాలు సాగిస్తుంది. ఒకపక్క కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభివృద్ధి మండలి సమావేశం లోనూ డ్రగ్స్ కట్టడి చేయడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని చెప్పారు అంటే దేశంలో పరిస్థితి ఇట్టే అర్ధం అవుతుంది.

It is now a matter of concern that drugs in parcels are reaching India from abroad. customs officials caught drugs in Chennai International Post Office through three parcels; Rs.1.6 lakh worth of MDMA tablets and marijuana has caused a stir.