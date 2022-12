Leaders: గుజరాత్ లో ఈ త్రిమూర్తుల భవిష్యత్తు తేలిపోతుంది, ఏ నోటితో తిట్టారో ఇప్పుడు అదే నోటితో జై !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/గుజరాత్: గుజరాత్ కు బీజేపీ కంచుకోట అనే విషయంలో కొన్ని గంటల్లో పక్కా క్లారిటీ వచ్చేస్తోంది. గుజరాత్ లో ఇప్పుడు మూడు నియోజక వర్గాల్లో పోటీ చేసిన త్రిమూర్తుల రాజకీయ భవిష్యత్తు ఈరోజు తేలిపోతుంది. యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాధించుకున్న ముగ్గురు యువ నాయకులు గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఢీకొట్టాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన ఇద్దరు యువనేతలు చివరికి అదే బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకుని ఏ నోటీతో ప్రధాని మోదీని తిట్టారో అదే నోటీతో ఇప్పుడు మోదీ జిందాబాద్ అనే పరిస్థితికి వచ్చేశారు. అయితే మరో యువ నాయకుడు మాత్రం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఢీ అంటే ఢీ అంటూ ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు.

English summary

Gujarat Assembly Elections 2022: An important fact needs to be noted in the 2022 assembly elections in Gujarat, a BJP stronghold. In the constituencies of the three young leaders of Gujarat.