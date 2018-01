న్యూఢిల్లీ: జవహర్‌‌లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం (జెఎన్‌యు)కు చెందిన విద్యార్థి కనిపించుకుండా పోయాడు. అదృశ్యమైన విద్యార్థుల్లో ఇతను రెండవ వాడు. ఇంతకు ముందు నజీబ్ అహ్మద్ అనే విద్యార్థి కనిపించుకుండా పోయాడు.

తాజాగా అదృశ్యమైన స్కాలర్‌ను ముకుల్ జైన్‌గా గుర్తించారు. ఘజియాబాద్‌కు చెందిన అతను సోమవారం నుంచి కనిపించడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. అతను ప్రతి రోజూ ఘజియాబాద్ నుంచి విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తుంటాడు.

#jnu Mukul Jain @mukulja63941274 has been missing from his Life Science lab since yesterday afternoon. Nobody knows where he is. His wallet and id are still in lab. JNU students we need your help in searching for him. Inbox me any info regarding him. We will be greatly indebted. pic.twitter.com/1QivRX4ROh