మమతా బెనర్జీకి షాక్: గోవాలో ప్రభావం చూపలేకపోయిన దీదీ; ఆ ఆశలు అడియాశలు

జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి గోవా ఎన్నికలను ప్రామాణికంగా తీసుకున్న మమతాబెనర్జీకి ఎన్నికల ఫలితాలలో ఊహించని షాక్ తగిలింది. మమతా బెనర్జీ, ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆలోచనలకు భిన్నంగా గోవాలో బీజేపీ దూకుడు చూపించింది. అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకునే పనిలో బీజేపీ ఉంది. ఇదిలా ఉంటే గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతాబెనర్జీ ఆశించిన ఫలితాలు వస్తే మిగతా రాష్ట్రాలలోనూ పార్టీని విస్తరించాలని భావించారు కానీ షాక్ ఇచ్చిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలతో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ డైలమాలో పడ్డారు.

Mamata Banerjee was shocked by the results of the five state elections. Mamata Banerjee, who has made Goa a platform to become a key figure in national politics, has failed to make an impact in Goa. With this, Didi in dilemma on national politics.