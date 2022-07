Shiv Sena: రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను కసబ్ తో పోల్చిన సంజయ్ రౌత్, కసబ్ కంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/గోవా: మహారాష్ట్రలో కొలుకు తీరిన ఏక్ నాథ్ షిండే, దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మీద ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే, శివసేన నాయకులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. శివసేన మీద తిరుగుబాటు చేసిన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాది కసబ్ కు కూడా ఇంత భారీగా సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదని, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు గోవా నుంచి ముంబాయి చేరుకునే వరకు.

హోటల్ నుంచి విధాన భవన్ చేరుకునే వరకు అంత సెక్యూరిటీ ఇచ్చారని సంజయ్ రౌత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ విమర్శలపై శివసైన రెబల్ ఎమ్మైలేలు ఎమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. మహారాష్ట్రలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్న సంతోషంగా శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు చాలా బిజీగా ఉండటంతో సంజయ్ రౌత్ మాటలు ఏమాత్రం పట్టించుకునే పరిస్థితిలోలేరని వెలుగు చూసింది.

English summary

Shiv Sena leader Sanjay Raut on Monday took at jibe at Eknath Shinde-led rebel MLAs saying that even Kasab didn’t have so much security.