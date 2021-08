గాంధీ గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్-అసలు వాస్తవం ఇదీ-సంతోష్ నగర్ కేసులోనూ సంచలన విషయాలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రాష్ట్రంలో సంచలనం రేకెత్తించిన గాంధీ ఆస్పత్రి గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో అసలు వాస్తవాలు వెలుగుచూశాయి. అసలు ఆ అక్కాచెల్లెళ్లపై గ్యాంగ్ రేప్ జరగలేదని పోలీసులు నిర్దారించారు. బాధితురాలు కట్టు కథ అల్లి పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించిందని తేల్చారు. ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్,సీసీటీవీ ఫుటేజీల పరిశీలన,సుమారు 200 మందిని విచారించిన అనంతరం పోలీసులు ఈ నిర్దారణకు వచ్చారు. అదృశ్యమైన మహిళను ఎవరూ కిడ్నాప్ చేయలేదని నిర్దారించారు. ఆస్పత్రి సెక్యూరిటీ గార్డుతో ఆమె వెళ్లినట్లు గుర్తించారు.

English summary

The real facts of the Gandhi Hospital gang-rape case, which caused a stir in the state, have come to light. The police confirmed that there was no gang rape on the sisters. The victim was found to have misled the police with a fabricated story