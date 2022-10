నా తమ్ముడికి ఓటెయ్యండి; కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆడియో లీక్; మునుగోడులో కాంగ్రెస్ కు షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నికలో పొలిటికల్ హీట్ అంతకంతకు పెరుగుతోంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతుంది.

English summary

In Munugode, Komati ReddyVenkat Reddy asked to vote for his brother Rajgopal Reddy. komatireddy venkat reddy asked a Congress leader in phone call and said to support his brother, the audio went viral on social media, causing a shock to the Congress.