శివత్వం,హిందూత్వం అద్బుతంగా చూపించారు.!అఖండ అందరూ చూడాలంటున్న హిందు ఫాన్స్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అఖండ సినిమా హిట్టయ్యిందా పట్టయ్యిందా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఆ పినిమాను ప్రతి హిందువూ చూడాలనే విజ్ఞప్తులు మాత్రం వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అఖండ సినిమాలో శివత్వాన్ని అద్బుతంగా చూపించారని, హింసకు అహింసకు ఉన్న తేడాను కూడా కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారని సగటు ప్రేక్షకుడు అభిప్రాయపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఒక చెంపమీద కొడితే రెండో చెంప చూపించే కాలం ఎప్పుడో పోయిందని, చెంప కోడితే గుండెల్లో త్రిశూలం దించే రోజులు వచ్చాయని సగటు ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

Aside from the fact that Akhanda is a hit or not, there are appeals to every Hindu to watch the film. The average viewer seems to be of the opinion that Shivaism is wonderfully portrayed in the Akhanda film and that the difference between violence and non-violence is also blindfolded.