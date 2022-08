బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత: టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ.. రాళ్ళదాడి; భగ్గుమన్న బండి సంజయ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర నల్గొండ, భువనగిరి జిల్లాలు దాటి ప్రస్తుతం జనగామ జిల్లాలో కొనసాగుతోంది. నేడు జనగామ జిల్లా దేవరుప్పుల మండలం లో బండి సంజయ్ పర్యటన సందర్భంగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. బండి సంజయ్ పాదయాత్ర లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు హల్ చల్ చేశారు. బండి సంజయ్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉద్యోగాలపై బండి సంజయ్ ను ప్రశ్నించారు. దీంతో టీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

English summary

Tension in Bandi Sanjay's padayatra in Devaruppala of Jangaon district. Many injured in stone pelting among TRS and BJP workers. Bandi Sanjay called DGP and spoke to him. A deadline was given to the police on devaruppala incident.