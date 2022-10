దేవరగట్టు కర్రలసమరం రక్తసిక్తం: 50మందికి పైగా గాయాలు; ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం, ఒకరు మృతి!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దసరా పండుగ సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో జరిగే కర్రల సమరం మరోమారు రక్తాన్ని చిందించింది. సుమారు రెండు గంటల పాటు కురిసిన జోరు వానలోనూ బన్నీ ఉత్సవం పేరుతో సాగిన కర్రల సమరం 50 మందికి పైగా జనాలను గాయాలపాలు చేసింది. దేవరగట్టులో జరిగే కర్రల సమరంలో ఈ సంవత్సరం ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడగా, ఉత్సవాన్ని చూడటానికి వచ్చిన ఒకరు గుండెపోటుతో మృతి చెందడంతో విషాదం మిగిలింది.

More than fifty injured during traditional stick fight at Devaragattu in Bunny Festival in Kurnool #Deveragattu #Kurnool pic.twitter.com/Bz5d0ymAXz

English summary

Devaragattu bunny festival turned into violence . More than 50 people were injured in the Bunny Utsav held in heavy rain, two of them are in critical condition. One died of a heart attack during the festival.