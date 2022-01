కేంద్రం నుండి త్వరలో గుడ్ న్యూస్ వస్తుంది; కేంద్ర కార్యదర్శుల బృందంతో భేటీ తర్వాత సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జీవనాడి అయిన పోలవరం ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేయాలని, అంచనా వ్యయాన్ని ఆమోదించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరామని, సానుకూలంగా ఉన్నారని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి వెల్లడించారు. కేంద్ర కార్యదర్శుల బృందంతో ఏపీ ప్రతినిధుల బృందం భేటీ నేపథ్యంలో రెండు గంటల పాటు అనేక అంశాలపై చర్చలు జరిగాయని ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్రానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ఈ సమావేశం నిదర్శనమని ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasai Reddy said that in the wake of the AP delegation's meeting with the Union Secretaries, they had asked the Central Govt to approve the estimated cost of polavaram project adding that they were positive.