జగన్ రెడ్డి మోసపు వాగ్దానాలు: ఛాలెంజ్ విసురుకుంటున్న టీడీపీనేతలు; రచ్చ మాములుగా లేదుగా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడేళ్ల పాలన పై, జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై తెలుగుదేశం పార్టీ టార్గెట్ చేస్తోంది. తాజాగా జగన్ రెడ్డి మోసపు వాగ్దానాలు అంటూ ప్రతి టిడిపి నేత మూడు వైఫల్యాలను తెలియజేయాలని చేస్తున్న ఛాలెంజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఏపీ ప్రజలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది.

TDP leaders are nominating another two tdp leaders to say about three false promises said by Jagan Reddy . The hashtag # 2YearsToByeByeJagan is going viral on a large scale on social media