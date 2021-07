జగన్ వర్సెస్ కేసీఆర్ ... ఇద్దరూ సమ ఉజ్జీలే.. తాజా జలజగడం వెనుక ఆధిపత్య పోరు !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల మధ్య గ్యాప్ క్రమంగా పెరుగుతుందా ? కెసిఆర్ వర్సెస్ జగన్ అన్న తీరుగా పరిస్థితి మారుతుందా ? గత ఎన్నికలకు ముందు, ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని సోదర భావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి చేసుకుందామని ప్రకటనలు చేసుకున్న నాయకులు ఒక్కసారిగా ఎందుకు ఇలా మారారు ? అసలు కెసిఆర్ కు జగన్ కు మధ్య తాజా వివాదాలకు మరేదైనా ఇతర కారణం ఉందా? ఇది తెలంగాణ , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారిన అంశం.

Gap between the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Telangana gradually widen. situation change with KCR vs Jagan. Before the last election and after the election results, AP and Telangana CMs declared that they would develop the Telugu states with a sense of brotherhood, but they suddenly changed like rivals. Dominance struggle is a reason for the latest controversy between the KCR and Jagan. This is a hot topic in the states of Telangana and Andhra Pradesh .