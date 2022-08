health tips: మందులతో కాకుండా హై బీపీని కంట్రోల్ చెయ్యటానికి ఐదుమార్గాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో రక్తపోటు ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారింది. భారతదేశంలో ఈ సమస్య విపరీతంగా పెరిగింది. వందకు 70 శాతం మంది రక్త పోటు సమస్య తో బాధపడుతున్నారు. వేగంగా మారుతున్న జీవనశైలి, వృత్తి వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలోని ఒత్తిడి, అధిక బరువు, ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, మద్యం, ధూమపానం, శారీరకంగా శ్రమ చేయకపోవడం, మానసిక ఒత్తిడి హై బీపీ రావడానికి ప్రధాన కారణాలుగా వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇక వీటితో పాటుగా మనం తీసుకునే ఆహారపు అలవాట్లు కూడా బిపి రావడానికి ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు.

English summary

Doctors suggest five ways to prevent high BP other than medicine. It is said that BP can be controlled by losing weight, exercising regularly, eating a regular diet, sleeping well, and reducing stress.