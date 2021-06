మరో 5రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల సందడి -కరోనా అనుభవంతో గడువులోనే: సీఈసీ -వ్యాక్సిన్లు లేకుండా పోలింగా?

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయం కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడంతో మళ్లీ రాజకీయ కోలాహలం ఊపందుకోనుంది. రెండో వేవ్ ఉధృతికి మొన్న జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలే కారణమన్న విమర్శలు, ఎన్నికల సంఘంపై మర్డర్ కేసు పెట్టాలన్న కోర్టుల వ్యాఖ్యలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, తాము నెరవేర్చాల్సిన రాజ్యాంగ బాధ్యతను సకాలంలో నిర్వహిస్తామని భారత ఎన్నికల సంఘం ధీమా వ్యక్తం చేసింది. కేంద్రంలో అధికారానికి అతి కీలకమైన రాష్ట్రంగా భావించే ఉత్తరప్రదేశ్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు గడవులోనే నిర్వహిస్తామని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సుశీల్ చంద్ర స్పష్టం చేశారు. సెకండ్ వేవ్ నేపథ్యంలో కొన్ని ఉప ఎన్నికలు వాయిదాపడిన నేపథ్యంలో 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముచ్చట్లను ఆయన మంగళవారం పీటీఐతో పంచుకున్నారు..

English summary

The Election Commission is confident of holding the five assembly polls due early next year, including in Uttar Pradesh and Punjab, on time as the poll panel has gained a lot of experience from the electoral exercise in Bihar, West Bengal and four other assemblies amid the coronavirus pandemic, Chief Election Commissioner Sushil Chandra has asserted. The terms of the legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab and Uttarakhand are coming to an end in March 2022, while the term of the Uttar Pradesh legislative assembly is scheduled to end in May.