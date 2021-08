అరుదైన చిత్రాలు.!అద్బుతమైన సంఘటనలు.!ఫ్రెండ్ షిప్ డే ప్రత్యేకం.!

India

హైదరాబాద్ : కొన్ని సందర్బాల్లో ఛాయా చిత్రాలు అదే ఫోటోలు జీవం పోసున్నాయంటారు. ఫోటోలు మాట్లాడతాయంటారు. ఫోటోలు గతాన్ని ఆవిష్కరిస్తాయంటారు. ఫోటోలు తీపి జ్ఞాపకాలకు గుర్తులుగా మిగిలిపోతాయంటారు. ఫోటోలు మనసులో ముద్ర వేసుకుంటే చెరిగిపోవంటారు. నిజంగా కొన్ని ఫోటోలను చూస్తే ఆ ఫోటో తీసిన సందర్బంగా చోటుచేసుకున్న సంఘటనలన్నీ కళ్ల ముందు కదులుతుంటాయి. సంతోషం, విషాదం, చావు, పుట్టుక, వినాశనం, విధ్వంసం, యుద్దం, ప్రకృతి వైపరిత్యం వంటి సంఘటనలను ఫోటోలో రూపంలో నిక్షిప్తమైన కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత అవి మన ముందు ప్రత్యక్షమైతే ఆ ఫోటోలో ఉన్న కిక్కే వేరబ్బా అనుకుంటాం. అలాంటి కొన్ని అరుదైన చిత్రాలను చూద్దాం.!

Photos are left as symbols for sweet memories. Photos cant be erased if left in the mind. If you really look at some of the photos, all the events that took place when that photo was taken are moving before your eyes.