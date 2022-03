Wife: భార్య గర్బవతి, ఆ రోజు నుంచి టార్చర్, సర్వీస్ రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేసిన భర్త, రాత్రి ఇంట్లో !

India

oi-Mallikarjuna

అసోం: పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడికి పెళ్లి చెయ్యాలని అతని కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు. అదే సమయంలో ఓ యువతికి పెళ్లి సంబంధాలు చూడటం మొదలుపెట్టారు. ఇద్దరి కులాలు ఒకటి కావడం, యువతి, యువకుడు ఇష్టపడటంతో వారి పెళ్లి చెయ్యాలని పెద్దలు నిర్ణయించారు. కానిస్టేబుల్ కు, ఆ యువతికి సాంప్రధాయం ప్రకారం వివాహం జరిగింది. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత దంపతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇటీవల దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. పెద్దలు రాజీలు చేస్తూ వచ్చారు. ఇదే సమయంలో కానిస్టేబుల్ భార్య గర్బవతి అయ్యింది. రాత్రి డ్యూటీ ముగించుకున్న కానిస్టేబుల్ ఇంటికి వెళ్లాడు. అర్దరాత్రి దంపతుల మద్య మళ్లీ గొడవ జరిగింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన కానిస్టేబుల్ అతని సర్వీస్ రివాల్వర్ తీసుకుని గర్బవతి భార్య దారుణంగా కాల్చేశాడు. బాధితురాలిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు గర్బవతిని రక్షించాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే కానిస్టేబుల్ భార్య ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయని వైద్యులు అన్నారు, భార్య గర్బవతి అయినప్పటి నుంచి ఆమెను కానిస్టేబుల్ చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

English summary

Wife: An Assam police constable was arrested on Monday for allegedly killing his four-month pregnant wife at his official quarter near Sadar Police station in Dibrugarh district.