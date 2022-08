తెలంగాణాలో చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోన్న బీజేపీ ''గేమ్ ప్లాన్‌??''

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

క‌మ‌లం దోసిట్లోకి తెలంగాణ‌ను గుప్పిట ప‌ట్టాల‌ని చూస్తోన్న భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ నేత‌లు త‌మ వ్యూహాల‌కు ప‌దును పెట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితిని ఓడించి అధికారం కైవ‌సం చేసుకోవాలంటే అందుకు త‌గ్గ ప్ర‌ణాళిక‌నే అమ‌లు చేయ‌బోతున్నారు. హిందుత్వ కార్డు అయితేనే ఎన్నిక‌ల్లో త‌మ‌ను గ‌ట్టెక్కించ‌గ‌ల‌ద‌ని భావిస్తున్నారు. ఈ కార్డుద్వారా అయితేనే రాష్ట్రంలో వేగంగా విస్త‌రించ‌గ‌మ‌ని ఆ పార్టీ అధినాయ‌క‌త్వం భావిస్తోంది.

English summary

The party has already made its intentions clear by handing the reins of the party to Bandi Sanjay, who is aggressive on Hinduism.