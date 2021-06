ఇది దారుణం.!అత్యంత హేయం.!పెంచిన పెట్రో ధరలను వెంటనే తగ్గించాలి.!ముక్త కంఠంతో నినదించిన కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల తగ్గించాలని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాల అసమర్థ విధానాల కారణంగా దేశ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ ధర 100 రూపాయలకు చేరిందని టీపీసిసి ఛీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఏడాది నుండి 25 రూపాయలు పెరిగిందని, దీనికి కారణం మోడీ ప్రభుత్వమేనని, అంతర్జీతీయ చమురు ధరలు తగ్గుతుంటే ఇక్కడ ఎక్సైజ్ సుంకం భారీగా పెరిగిందని, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ భారీగా పెంచుతూ పేదల నడ్డి విరుస్తుంది కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వమని ధ్వజమెత్తారు. పేద సామాన్య మద్య తరగతి ప్రజలు భరించలేని స్థాయిలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం పై కాంగ్రెస్ ఆందోళన చేస్తుందని, వెంటనే పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి డిమాండ్ చేసారు.

English summary

As per the AICC directives, the Congress party has been following the Covid guidelines at all petrol bunks in Telangana against the hike in petrol, gas and diesel prices.