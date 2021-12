తిరుమలలో ఉదయాస్తమాన సేవా టికెట్లు - ధర కోటిన్నర రూపాయలు : ఇందులో ప్రత్యేకతలివే..!!

Tirupati

oi-Sai Chaitanya

తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల కోసం టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉదయాస్తమాన సేవను తిరిగి ప్రవేశ పెడుతూ నిర్ణయించింది. తాజాగా జరిగిన పాలక మండలి సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2006లో ఉదయాస్తమాన సేవను రద్దు చేసిన టీటీడీ.. 2006 వరకు కేటాయించి మిగిలిపోయిన 531 టికెట్లను భక్తులకు కేటాయించాలని గత పాలకమండలిలో టీటీడీ నిర్ణయించింది. అయితే మామూలు రోజుల్లో కోటి రూపాయలు, శుక్రవారం రోజు కోటిన్నర రూపాయలకు ఉదయాస్తమాన సేవ టికెట్లను టీటీడీ జారీ చేయనుంది.

English summary

Tirumala Tirupati Devastanam decided to re enter the Udayastaman seva for devotees for rupees on crore in normal days and rs 1.5 cr on fridays. TTD use these fund for develop children hospital in Tirupati.