vastu tips: ప్రహరీగోడను నిర్లక్ష్యం చెయ్యకండి? ప్రహరీగోడ వాస్తు నియమాలను తెలుసుకోండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటి నిర్మాణానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు నియమాలను పాటించాలో .. అదేవిధంగా ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం విషయంలో కూడా వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. స్థలాన్ని కొన్న తర్వాత ఇంటిని నిర్మించుకోవడానికి ముందే ప్రహరీ గోడ నిర్మించుకోవడం అన్ని విధాలా మంచిదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రహరీ గోడ నిర్మాణ విషయంలో చిన్నచిన్న వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Experts say that vastu rules are followed in the construction of the compound wall. They say that the south and west compound walls should be built high and the east and north retaining walls should be built at a lower height.