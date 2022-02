మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడిపై మరో కేసు నమోదు.. వైఎస్ జగన్ పై ఆ వ్యాఖ్యల దుమారం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు, ఆ పై టిడిపి నేతలపై కేసులు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల లో ఈనెల 18వ తేదీన ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ సభలో అయ్యన్నపాత్రుడు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని రాజమండ్రి ఎంపీ భరత్, గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే తలారి వెంకట్రావు సీరియస్ అయ్యారు.

English summary

Police have registered a case against former minister Chintakayala Ayyannapatrudu. The case was registered after he complained that he had made indecent remarks on CM Jagan at the NTR Statue inauguration in nallajarla.