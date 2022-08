మహిళలు ఫిర్యాదు చేస్తేనే చర్యలా.. సకలశాఖల మంత్రి సజ్జల: ధ్వజమెత్తిన నారా లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతుందని ఆయన మండిపడుతున్నారు. పదే పదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై అత్యాచారాలు, దాడులు, పెరుగుతున్నాయని, అయినప్పటికీ పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవని నిప్పులు చెరిగారు నారా లోకేష్. తాజాగా సత్యసాయి జిల్లాలో ఒక మహిళపై ముగ్గురు మృగాళ్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు పట్టించుకోలేదన్న ఘటనపై ఆయన తనదైన శైలిలో విమర్శలు చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని కూడా టార్గెట్ చేశారు నారా లోకేష్.

English summary

Nara Lokesh lashed out at ysrcp govt, slams Sajjala Ramakrishna Reddy saying that action would be taken only if women complained about injustice.