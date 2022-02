జిల్లాలు పెరిగినా జోన్లు నాలుగే... అధికారుల కసరత్తు; ఏపీలో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ ఇలా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉగాది నుంచి కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల జోనల్ వ్యవస్థ పై, ఉన్నత విద్యాసంస్థల పరిధిపై కూడా ఉన్నతాధికారుల కమిటీ ప్రతిపాదనలు తయారు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న 13 జిల్లాలకు రెండు మల్టీ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో నాలుగు జోన్లు ఉన్నాయి. పునర్వ్యవస్థీకరణ అనంతరం కూడా ఈ నాలుగు జోన్ లు మాత్రమే ఉంటాయి. 26 జిల్లాలను అదే క్రమంలో విభజన చేస్తారు.

English summary

The government is preparing to formation of new districts from Ugadi. As the number of districts increases, number of zones will be the same. The government is working on a new zonal system in AP.