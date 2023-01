Anti Hindu: నేను హిందూ వ్యతిరేకి కాదు మహాప్రభో, సీఎంను కుక్క పిల్లతో పోల్చి ఇప్పుడు?, సిద్దూ క్లారిటి!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/హుబ్బళి: అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో కర్ణాటకలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్యను హిందూ వ్యతిరేకిగా బీజేపీ నాయకులు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇదే సందర్బంలో నేను హిందూ వ్యతిరేకి కాదు మహాప్రభో అంటూ మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మించడాన్ని తాను వ్యతిరేకించలేదని, అయితే రామమందిరాన్ని రాజకీయం చెయ్యడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నానని సిద్దరామయ్య అన్నారు, బీజేపీ వాళ్లేనా గుడులు గోపురాలు కట్టేది, మేము రాముడు, ఆంజనేయుడి దేవాలయాలు గ్రామాల్లో కట్టలేదా ? అని సిద్దరామయ్య బీజేపీ నాయకులను ప్రశ్నించారు. సీఎం బసవరాజ్ బోమ్మయ్ ని కుక్కపిల్ల అని సంబోధంచిన విషయంలో కూడా మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య క్లారిటీ ఇచ్చారు.

I am not anti-Hindu, Swami, you are misunderstanding, I spoke in the village language that the CM is a puppy, says Karnataka former CM Siddaramaiah.