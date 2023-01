Actress:ఫేమస్ నటి, కూతురు, తల్లి ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ?, వైరల్, స్టూడెంట్ టార్గెట్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తిరువనంతపురం: బాలనటిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మహిళ తరువాత పలు బాషల సినిమాలలో నటించింది. ఆమె నటించిన సినిమాలు సూపర్ హిట్ కావడంతో ఆమెకు ఎంతో మంచిపేరు వచ్చింది. బహుబాష నటిగా ఆమె తనకంటే ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ సొంతం చేసుకుంది. సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన టీవీ సీరియల్స్ లో ఆమె కీలకపాత్రల్లో నటిస్తోంది. పలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. ఇలాంటి నటి ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో వైరల్ అయ్యాయి. అంతటితో కామ్ గా ఉండకుండా నటితో పాటు ఆమె కూతురు, నటి తల్లి ఫోటోలు కూడా మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. నటితో పాటు ఆమె ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు మహిళ ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కవడంతో అందరూ హడలిపోయారు.

English summary

A college student who morphed the photos of the actress along with her daughter and mother and posted them on social media in Chennai.