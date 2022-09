Rashmi: స్వామీజీ గదిలోకి అమ్మాయిలను పంపించిన వార్డెన్ ?, రశ్మీ మేడమ్ అరెస్టు, సెకండ్ వికెట్ తో షాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/చిత్రదుర్గ: ప్రముఖ మఠంలో చదువుకుంటున్న అమ్మాయి మీద స్వామీజీ లైంగిక దాడి చేశారని ఆరోపిస్తూ నమోదు అయిన కేసులో ఇప్పటికే స్వామీజీ అరెస్టు అయ్యారు. ఇదే కేసులో రెండో ముద్దాయిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న హాస్టల్ లేడీ వార్డన్ ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. స్వామీజీ, హాస్టల్ లేడీ వార్డెన్ తో పాటు మొత్తం ఐదు మంది మీద ఫోక్సో చట్టం కింద కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇప్పటికే ఇద్దరు అరెస్టు కావడంతో మిగిలిన వారికోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. హాస్టల్ లేడీ వార్డెన్ కు వైద్యపరీక్షలు చేయించి న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరచడానికి పోలీసులు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు.

English summary

Swamiji: A day after Murugha Mutt seer Shivamurthy Sharana was arrested in the case of sexual abuse of high school girls, the Chitradurga police on arrested the hostel warden Rashmi on Friday.