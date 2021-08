ఆఫ్ఘన్ సంక్షోభం: జో బిడెన్‌ సీటుకు ఎసరు పెట్టిన ట్రంప్: ఇదే ఛాన్స్: చిక్కుల్లో అమెరికా అధినేత

International

వాషింగ్టన్: ఇస్లామిక్ దేశం ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో పరిణామాలు శరవేగంగా మారుతోన్నాయి. రాజధాని కాబుల్‌ను సమీపించిన కొన్ని గంటల వ్యవదిలోనే దాన్ని తాలిబన్లు ఆక్రమించేశారు. ప్రభుత్వ బలగాలు కనీసం ప్రతిఘటించకుండా చేతులెత్తేశాయి. దీనితో పెద్దగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేకుండా కాబుల్.. తాలిబన్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ పరిణామాన్ని ముందే పసిగట్టిన అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీ.. దేశం విడిచి వెళ్లిపోయారు. పొరుగునే ఉన్న తజకిస్తాన్‌కు చేరుకున్నారు.

ఘనీ బాబా దేశం విడిచి పారిపోయాడోచ్: అల్లా ఆ దేశద్రోహిని శిక్షించాలి: ఎంబసీ ట్విట్టర్ హ్యాక్

English summary

Former US president Donald Trump called for present president Joe Biden to resign over the takeover of Afghanistan by Taliban, as US troops withdrew from the country after nearly 20 years on