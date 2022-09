ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్.. హైదరాబాద్ లింకులపై మళ్ళీ బాంబు పేల్చిన బీజేపీ; రాజకీయవర్గాలలో ఆసక్తి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ప్రకంపనలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనూ చెలరేగుతున్న విషయం తెలిసిందే. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎక్సైజ్ పాలసీపై అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రదాడిని ప్రారంభించిన బీజేపీ, మద్యం విక్రయాల కాంట్రాక్టుల అప్పగింతలో జరిగిన అవినీతిని బయటపెడుతున్నట్లు పేర్కొంటున్న రెండో 'స్టింగ్' ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన టేప్‌ను తాజాగా విడుదల చేసింది.

English summary

There is complete evidence on the links of Hyderabad in Delhi Liquor Scam. Delhi BJP leaders' comments that they will give it in court have once again created tremors in the liquor scam in Telangana.