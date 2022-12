Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల ఎర కేసులో తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించి ఎలాగైనా అరెస్టు చేసి, ఆయనను విచారించాలని భావించిన బీఎల్ సంతోష్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్నారు. బిజెపిలో కీలక నాయకుడైన బి ఎల్ సంతోష్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఆయనను టచ్ చేయండి చూద్దాం అన్నట్టుగా బిజెపి నేతల తీరు ఉంటే, సిట్ అధికారులు ఏం చెయ్యాలి అన్నదానిపై మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. ఇక రాష్ట్రంలో బి ఎల్ సంతోష్ పై సిట్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు రావాలని ఆదేశించిన క్రమంలో, కోర్టు సిట్ నోటీసులపై స్టే విధించడంతో ప్రస్తుతం ఆయన రాక ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఇక రాజకీయ విశ్లేషకులలో ఇది కవ్వింపు చర్య అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

The arrival of BL Santosh, who is a suspect in the MLAs poaching case, has now become a headache for the SIT. It is felt that his arrival is an act of provocation. And it became interesting that what will do SIT to stop him.