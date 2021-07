దిశ బిల్లుపై వైసీపీ సెల్ఫ్ గోల్ ; కేంద్రాన్ని ఇరికించబోయి వైసీపీనే అడ్డంగా .. మొదలైన కొత్త రగడ !!

News

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని అడ్డంగా ఇరికించాడా? దిశ బిల్లు పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందలేదని, పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందగానే రాష్ట్రంలో దిశ అమలులోకి వస్తుందని ప్రచారం చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని ఎంపీ తన ప్రశ్న తో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లో పడేశారా ? దిశా బిల్లుపై ఏపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఉత్తుత్తి హడావుడేనా ? ఇక ఈ వ్యవహారం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆయుధంగా మారబోతుందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

YCP MP Gorantla Madhav put YSRCP in self-defense with his question on disha act. AP government which is campaigning that the disha bill has not been passed in the parliament and it will come into force in the state once it is passed in the parliament. but center gave a shocking reply to the ap government is not clarified the objections. It's become a weapon for the opposition parties.