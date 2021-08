ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంక్షోభం : తాలిబన్ల క్రూర పాలనతోనే భయం, భారత్ అధ్యక్షతన యూఎన్ అత్యవసర భేటీ.. ఉత్కంఠ !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

అమెరికా బలగాల ఉపసంహరణతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో రెచ్చిపోయిన తాలిబన్లు ఊహించని విధంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను హస్తగతం చేసుకున్నారు. అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని పలాయనం చిత్తగించారు. అధ్యక్ష భవనంలో హల్చల్ చేశారు. దీంతో యుద్ధం ముగిసిందని తాలిబన్లు ప్రకటించుకున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ పై స్పెషల్ ఫోకస్ నెలకొంది.

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంక్షోభం : శాంతి స్థాపన సాధ్యమేనా? సంయమనం పాటించాలని తాలిబన్లకు యూఎన్ చీఫ్ విజ్ఞప్తి !!

English summary

United Nations Security Council has scheduled an emergency meeting today. The United Nations will hold an emergency meeting with the latest developments in the wake of the Taliban's occupation of Afghanistan. The UN Security Council meeting will be chaired by India tonight at 7:30 p.m. The meeting will focus on the latest developments in Afghanistan and its next course of action. Information that the United Nations has decided through this meeting to give a clear message to the Taliban without any violation of the rights of Afghan civilians.