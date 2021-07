కోడిగుడ్లు కొంటున్నారా ? అయితే జాగ్రత్త అంటున్న నెల్లూరు వాసులు .. ఎందుకో తెలుసా !!

Nellore

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతిరోజూ ఒక గుడ్డు తినండి... ఆరోగ్యానికి మంచిది అని దేశవ్యాప్తంగా చాలా కాలంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ గుడ్లు కొనే ముందు ఆలోచించండి, తినేముందు మరోమారు చెక్ చేసుకోండి అంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లా వాసులు. నెల్లూరు జిల్లా వాసులు ఎందుకు ఇంతగా కోడి గుడ్ల విషయంలో భయపడుతున్నారు అంటే అందుకు కారణం లేకపోలేదు.

English summary

artificial eggs created discussion in nellore district locals. A woman in Andra vari palle near Varikuntapadu in Nellore district buys eggs and boiled to cook. As the eggs were not boiled, the woman on suspicion called the neighbors and showed them the egg. And they realised that the egges are artificial eggs.