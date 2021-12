బిగ్ బాస్ టైటిల్ అతనికే ఇవ్వాలన్న యాంకర్ రవి; ఆ వ్యాఖ్యలపై సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టెలివిజన్ చరిత్రలో పాపులరైన తెలుగు బిగ్ బాస్ షో సీజన్ 5 లో కంటెస్టెంట్ యాంకర్ రవి సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చెయ్యటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. బిగ్ బాస్ సీజన్ 5 కంటెస్టెంట్, బుల్లితెరలో సుపరిచితుడు, ప్రముఖ యాంకర్ రవి తాజాగా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

ఐటీ అధికారులమని చెప్పి లాకర్ తాళాలు తీసుకుని దర్జాగా దోచుకెళ్ళిన కేటుగాళ్ళు.. లబోదిబోమన్న బాధితులు

English summary

Anchor Ravi has lodged a complaint with the cyber crime police against him and his family for making obscene remarks on social media. Meanwhile, anchor Ravi is urging people to vote for Bigg Boss title singer Sriram Chandra.